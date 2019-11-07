وشارك في الافتتاح قادة البحرية للدول المشاركة في التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويهدف التحالف حماية وتأمين الملاحة البحرية في الممرات المائية، وردع التهديدات التي قد تواجهها السفن.

وقال قائد البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأميرال البحري جيمس ميلاي إن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية كان حاجة ملحة، بسبب التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في الممرات المائية.

وأضاف أن الهجمات على السفن التجارية في الممرات المائية التجارية، نفذتها دول تعمل في الخفاء وتوظف الغموض وسياسة الإنكار المستمر لأي مسؤولية عن الضرر الذي تلحقه بأمن الملاحة البحرية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي، ردا على تلك التجاوزات.