وفي بيان لها الخميس، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات بين مرضاها في المستشفى الواقع في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر.

وقال وضاح دوبيش، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الهجوم الحوثي أصاب مستودعات تستخدمها قوات التحالف، وذلك في وقت متأخر الأربعاء.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وتسبب في اندلاع حريق هائل.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود، إن مستشفاها افتتح في أغسطس من العام الماضي، ويقدم خدمات مجانية لجرحى الحرب. وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم أجبرها على الإغلاق.

وسارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بفرقها الطبية والإغاثية إلى تفقد الجرحى والمتضررين، وانتشرت الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر في كافة الأحياء السكنية المتضررة، كما تفقدت فرق الإغاثة الأسر في كافة المنازل المتضررة للاطلاع على احتياجاتهم.

وشاركت فرق من المقاومة الوطنية ومن الشرطة العسكرية ومن أمن المخا وألوية العمالقة في تطويق الحريق وإنقاذ المصابين.