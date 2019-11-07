وحملت النساء الشموع ورفعن الأعلام اللبنانية وأطلقن شعارات منددة بسياسات السلطة الحاكمة واستمرار سكوتها وعدم تجاوبها مع المطالب الشعبية.

وتحت عنوان "نور الثورة"، تجمعت مجموعات كبيرة من النساء في ساحة الشهداء تحت نصب القبضة الثورية بالقرب من تمثال الحرية، ثم انطلقت مسيرة ضمت الآلاف من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح.

وحملت النساء من مختلف الأعمار والمناطق الشموع والهواتف المضاءة، مطالبين بإسقاط النظام واستمرار الثورة.

وأضيئت ساحة رياض الصلح بأضواء الشموع، لكن التظاهرة لم تنته هنا، فالنساء حملن الأواني المنزلية والطناجر، وقرعن عليها كما قرع المتظاهرون والمتظاهرات على الحواجز الحديدية في ساحة الاعتصام، فسُمع صوتها في أرجاء المدينة.

وقالت إحدى المتظاهرات، ماريا خليل، لـ"سكاي نيور عربية" إنها تنتظر هذه اللحظة منذ 13 عاما، أما أميرة شحادة، فلفتت إلى أن "النساء صوتهن قوي اليوم وأتمنى أن تسمع هذه السلطة الضجيج العارم في بيروت اليوم".

أما مها، وهي أم تبلغ من العمر 50 عاما، فقالت: "أحمل شمعة وأتظاهر مع أولادي لأن الأوضاع لم تعد تحتمل. إنها لحظة تاريخية لم نشهدها منذ عقود".

وبعد مدينة صيدا، قرعت ربات المنازل الأواني المنزلية من شرفات منازلهن، وصدحت أصوات "الاعتراض" في كل شوارع بيروت.

وتعتبر مسيرة الشموع، التي ضمت أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة، أسلوبا جديدا للاحتجاج يبتكره اللبنانيون يوميا في الاحتجاجات التي خرجت بها بيروت في اليوم الـ21 من التظاهرات الصاخبة في البلاد.

وقالت إيمان، القادمة من جبل لبنان للمشاركة في المسيرة: "لم أستطع منع نفسي من البكاء والتأثر بعد هذه المسيرة، أرى الأمل في عيون الناس للمرة الأولى".

ورصدت صور جوية خاصة بـ"سكاي نيوز عربية" صور آلاف النساء يحملن الشموع والأعلام ويهتفن "ثورة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وطالبت المشاركات أيضا بإجراء استشارات نيابية ملزمة وتشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين.

ولعبت المرأة دورا محوريا في احتجاجات لبنان، فقادت التظاهرات وتقدمت المسيرات والهتافات والشعارات، وشاركت بقطع الطرقات والاعتراض أمام المؤسسات والمرافق العامة.