وقال العاهل المغربي، في خطاب رسمي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إن ذلك يأتي وفق المقاربة التي تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى عدالة قضية المملكة ومشروعيتها.

وشدد ملك المغرب على أنه سيواصل العمل بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي وتوافقي.

وقال: "الوضع الحالي في المنطقة يدعونا للتحرك الإيجابي في إطار المغرب الكبير".

وعن أفريقيا، قال العاهل المغربي: "نحن عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل".