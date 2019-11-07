وذكر المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات البرية الليبية قادت عمليات ساعدت في القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة طرابلس.

وأورد المتحدث العسكري، أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.

وأضاف أن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس، تحت وقع ضربات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن تمكن القوات الجوية من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى الحدود التونسية، غربي البلاد.