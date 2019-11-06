وأعلن جهاز الأمن العام الأردني أن حصيلة مصابي اعتداء جرش 8 أشخاص، من بينهم 4 أردنيين و3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أن السلطات اعتقلت الشخص المنفذ، وأن التحقيقات مع الجاني لا تزال مستمرة.

وأضاف السرطاوي، أن دليلا سياحيا أردنيا وضابط صف من مديرية الأمن العام، أصيبا بجروح لدى محاولة القبض على المشتبه فيه في تنفيذ الاعتداء.

وزار وزير الصحة الأردني سعد جابر، ومعه السفير المكسيكي في الأردن، الجرحى، للاطمئنان على وضعهم الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن إلى 19 ديسمبر من عام 2016 في الكرك جنوبي البلاد.

وأوقع الهجوم الذي تبنته داعش وقتها، 10 قتلى، من بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا توزعوا بين 15 عنصر أمن و17 مدنيا وأجنبيين.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، وتتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا.