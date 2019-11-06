وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش، بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وقالت صحيفة "الرأي الأردنية" إن حالات الطعن بلغت 5، بينهم 3 سائحين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إلقاء القبض على المهاجم، وبوشرت التحقيقات معه، دون أن يتم الإعلان عن دوافعه على الفور.

وقد جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.