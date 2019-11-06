وكانت هبة اللبدي، قد قررت، الاثنين الماضي، إيقاف إضرابها عن الطعام الذي استمر نحو أربعين يوما، بعد قرار إسرائيل الإفراج عنها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنَ حكومة بلاده تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.

وكان الأردن قد استدعى سفيره في إسرائيل للتشاور، في أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية للمواطنين الأردنيين.