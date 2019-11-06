جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء.

واتفق بومبيو والجبير على أن هذه الخطوة مهمة للتحرك نحو حل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وجرى توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

كما ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا والعراق ولبنان، والحاجة إلى مواصلة مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.