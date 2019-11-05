وخلال كلمته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وأضاف ولي العهد السعودي: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".

وتابع: "عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".