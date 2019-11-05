وشهدت الجمعة الماضية بدء تسيير أول دوريات مشتركة بين قوات تركية وروسية في شمال شرق سوريا.

وكانت أنقرة وموسكو اتفقتا على تسيير دوريات مشتركة في منطقة شرق الفرات بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، عن الدوريات الأولى أنها ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وبموجب الاتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، الشهر الماضي، عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فقد منح المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء الماضي.