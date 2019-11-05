وذكر مسؤول تركي أن "أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهم تركيا حاليا".

وأضاف "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وتابع: "تم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي".

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.