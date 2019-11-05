وقال ترامب إنه سيستقبل شخصيا وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل المفاوضات، تأكيدًا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأضاف راضي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسيان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة في السادس من الشهر الجاري محادثات حول سد النهضة، الذي شارفت إثيوبيا على الانتهاء من بنائه.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يدعم المحادثات للتوصل إلى اتفاق دائم "يحترم الحقوق المتبادلة في مياه النيل".

وتأتي هذه التطورات بعد فشل المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية خلافاتهم حول مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وتقول مصر إن ملء خزان السد العملاق سيؤدي إلى تقليص حصتها من المياه بشكل حاد، ودعت إلى وساطة دولية للمساعدة في التوصل لاتفاق "عادل ومتزن".