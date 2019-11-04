وجاء في بيان للجيش بثّه التلفزيون الرسمي "أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم (الاثنين) عن ... القضاء على عدد 77 فرداً تكفيريّاً عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع ... بشمال ووسط سيناء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف البيان "كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيري شديدي الخطورة".

وأوضح البيان "نتيجةً للأعمال القتاليّة الباسلة لقوّاتنا المسلّحة بمناطق العمليّات، نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و2 جندى أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية"، من دون توضيح التفاصيل.

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين داعش الإرهابي، في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

لكن وتيرة الهجمات الإرهابية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".