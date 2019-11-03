وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في حسابه على موقع "تويتر"، الأحد: "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة في الدوحة، بلغنا تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها" للعملية العسكرية.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقد لقاء مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، على هامش زيارة تشاووش أوغلو في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وفي وقت سابق من الأحد، التقى تشاووش أوغلو نظيره القطري محمد آل ثاني، وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، حسب "الأناضول".

وتستهدف تركيا القوات الكردية ممثلة في وحدات حماية الشعب الكردية، في توغلها العسكري بشمال شرق سوريا الذي بدأته في شهر أكتوبر الماضي.

وبعد أيام من الهجمات التركية، هدأ الوضع على الحدود بعد اتفاق بين أنقرة وموسكو، انسحبت بموجبه القوات الكردية من المنطقة، التي تشهد حاليا دوريات عسكرية تركية وروسية مشتركة.

وقالت موسكو إن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت حتى 30 كيلومترا على الأقل من الحدود التركية وفقا للاتفاق، لكن أنقرة عبرت عن تشككها، ولم تستبعد إمكانية شن هجمات جديدة إذا بقي أعضاء من الوحدات في المنطقة.

وتصنف تركيا وقوى غربية أخرى، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، كما تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا له داخل الأراضي السورية.

وبعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ في السادس من أكتوبر سحب قواته من شمال شرق سوريا، شنت تركيا وفصائل سورية حليفة هجوما عبر الحدود، وسيطرت على مدينة تل أبيض وشريط بامتداد 120 كيلومترا تقريبا على الحدود.