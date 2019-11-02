وأوضح محمد شرفي أن المرشحين الخمسة هم وزير الثقافة السابق ومرشح التجمع الوطني الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وأشار شرفي في مؤتمر صحفي إلى أن المرشحين الخمسة هم من تمت الموافقة عليهم من أصل 23 مرشحا تقدموا بملفات ترشحهم.

وقال إن إجمالي من تقدموا للحصول على طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغ 147 شخصا.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة استبعاد ملف رئيس التجمع الجزائري علي زغدود.

وفي المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المرشحين، قال شرفي إن الجزائر تستعد لأول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد قامت بتكليف 10 لجان قانونية للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.