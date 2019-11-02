وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة جدا.

وبدأت القوات التركية والروسية، الجمعة، تسيير دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، في إطار اتفاق لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد من الحدود.

وأفادت "فرانس برس" ببدء الدوريات منتصف نهار الجمعة، في قرية بمنطقة الدرباسية في "المنطقة الآمنة".

واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان إن الدوريات ستكون بعمق 7 كيلومترات داخل الأراضي السورية.