وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية ببدء الدوريات منتصف نهار الجمعة، في قرية بمنطقة الدرباسية في "المنطقة الآمنة".

واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فقد أُعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.