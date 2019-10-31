وترأس الحريري اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل، ظهر الخميس، في بيت الوسط (المقر الرسمي لإقامة الحريري) في بيروت، وذلك بحضور جميع أعضاء المكتب.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب السياسي، جرى خلال الاجتماع مناقشة "التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية التي استمرت على سلميتها، ‏رغم محاولات ميليشياوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني".

وشدد المكتب السياسي على "الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أن ذلك الحراك "حقق نقلة نوعية في ‏المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء".

وناشد البيان "المناصرين والأحبة في كل المناطق التجاوب مع نداءات ‏الحريري بتجنب محاولات الاستفزاز، والامتناع عن إقفال الطرقات ،‏والتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الهدوء والنظام العام".

وأكد "تيار المستقبل" أنه يتطلع "للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات"، مشيدا بـ"الدورالاستثنائي والمميز الذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في ‏الحراك الشعبي".