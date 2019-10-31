وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية وشاهد عيان، إن القوات الأميركية تنفذ دورية على الحدود السورية التركية، بحسب وكالة "رويترز".

وسيرت 5 مدرعات تحمل الأعلام الأميركية، دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية.

يشار إلى أن هذه المنطقة كانت واشنطن تسيّر فيها دوريات قبل سحب قواتها من عدة نقاط حدودية مع تركيا، فيما أوضح ناشطون سوريون أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية.

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد قال الاثنين، إن الهدف من وجود القوات الأميركية في سوريا حماية منشآت النفط، حتى لا تقع في أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأدلى إسبر بتصريحه، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، لتقديم تفاصيل بشأن العملية العسكرية التي أدت لمقتل زعيم "داعش أبوبكر البغدادي، شمال غربي سوريا، ليلة السبت.

وأكد الوزير الأميركي أن الوضع في سوريا لا يزال معقدا رغم مقتل البغدادي، مؤكدا أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها إلى حين القضاء على التنظيم بشكل نهائي.