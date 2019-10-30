وقال الجيش العراقي في بيان مقتضب، إن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد الأربعاء مما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات الأمن العراقية.

وكان 3 أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب العشرات، مساء الأربعاء، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، ومن جراء سقوط قذيفة صاروخية على المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي حاول المتظاهرون اقتحامها.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن قذيفة من طراز "كاتيوشا"، سقطت على نقطة أمنية المنطقة الخضراء، التي تضم سفارات ومراكز حكومية مهمة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.

وحاولت حشود من المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء، فاندلعت مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اختراق المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز أن اثنين من المتظاهرين قتلا عندما تعرضا لقنابل الغاز أطلقت مباشرة صوب رأسيهما.

وشهد جسري السنك والجمهورية المؤديان إلى المنطقة الخضراء مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث أصيب العشرات بحالات اختناق من جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر مراسلنا أن الآلاف من سكان بغداد، توجهوا إلى ساحة التحرير للمشاركة في تظاهرات ليلية، دعما للمتظاهرين على جسري الجمهورية والسنك.

حصيلة الضحايا

وفيما يتعلق بحصيلة قتلى التظاهرات، أعلنت المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان مقتل 100شخص على الأقل وأصابة 5500 آخرين بجروح في أسبوع من الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.



