وكان رئيس القطار قد طلب من المجني عليهما النزول من القطار أثناء سيره لعدم وجود تذاكر بحوزتهما فقف أحدهما وأصيب بكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه الآخر الذي لقي حتفه.

وقال النائب العام المصري في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن رئيس القطار مجدي إبراهيم محمد "فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار".

وأضاف أن الرجلين قفزا من القطار فتوفي أحدهما ويدعى محمد عيد في حين أصيب الآخر ويدعى أحمد سمير "بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده".

وأفاد أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وقال إنه حاول منع الرجلين من القفز.

تعويض للأهالي

وقال وزير النقل كامل الوزير إن الرجلين قفزا بينما كان القطار يمر عبر محطة مهجورة وإن القتيل محمد عيد سقط بين القطار ورصيف المحطة.

وأضاف الوزير لقناة (إم.بي.سي مصر) إن عائلة عيد ستحصل على تعويض قدرة 100 ألف جنيه مصري (6200 دولار) بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لأحد أقاربه في هيئة السكك الحديدية.

وأوضح أنه تقرر صرف تعويض قدره 20 ألف جنيه للمصاب.

تأهيل موظفي سكك الحديد

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن الرجلين من الباعة الجائلين وإنهما امتنعا عن دفع الأجرة وأثناء تهدئة القطار عند محطة دفرة قاما بالقفز. ولم تشر الهيئة إلى أن رئيس القطار طلب منهما النزول من القطار.

و أضافت الهيئة أنها تعمل على إعداد "برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري" لكافة موظفي السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور بحيث يتضمن التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كافة الركاب.