وتعبر العقوبات الجديدة بحسب مركز استهداف تمويل الإرهاب عن موقف موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويمثل المركز، الذي تأسس عام 2017 الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة،والسعودية ويضم في عضويته دول الخليج العربي.

ويوضح البيان الصادر عن رئاسة أمن الدولة في السعودية، وشركائها في المركز، قائمة الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتشمل القائمة 25 اسما مرتبطا بشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، وأضافت السعودية فوقها 3 أسماء أخرى بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة .

ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز، "وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ولطالما استخدم الحرس الثوري هذه القوة لتجنيد المسلحين وتدريبهم، وإرسالهم إلى مناطق النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري في الشرق الأوسط، كما يستخدمها في تنفيذ الهجمات الإرهابية.

وتشمل القائمة التي أعلن عنها مركز استهداف تمويل الإرهاب والسعودية الكيانات والأشخاص التالين:

1. الباسيج.

2. بونياد تافون باسيج: تعرف أيضا باسم: مؤسسة باسيج التعاونية، وموقعها في طهران.

3. بنك اقتصاد مهر: يعرف أيضا باسم: بنك مهـر الغير ربحي، ومقره طهران.

4. بنك ملة: ومقره في طهران.

5. شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات: مقرها طهران.

6. شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية.

7. شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية، ومقرها طهران.

8. مجموعة اقتصاد مهر المالية.

9. شركة تكنوتار الهندسيــة، ومقرها طهران.

10. شركة تكتر للاستثمار، ومقرها طهران.

11. شركة إيران لصناعة الجرارات، ومقرها طهران.

12. شركة إيران لتطوير مناجم الزنك، ومقرها طهران.

13. كالسيمين، ولها مقران في زانجان شمال غرب إيران، وفي طهران.

14. شركة قشم للصهر والتخفيض، ومقرها محافظة هورموزجان جنوبي إيران.

15. شركة بندر عباس لانتاج الزنك، ومقرها طهران.

16. شركة زانجان لإنتاج الحمض، ومقرها زانجان شمال غربي إيران.

17. الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية، ومقرها زانجان في شمال غربي إيران.

18. شركة أصفهان مباركة للحـديد، ولها مقرات في أصفهان وطهران.

19. شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار، ومقرها طهران.

20. البنك الفارسي، ومقره طهران.

21. بنك سينا، ويعرف أيضا باسم معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان، ومقره طهران.

22. مجموعة باهمان، ومقرها طهران.

23. شبل محسن الزيدي، ويعرف أيضا بأسماء منها: حجي شبل محسن، ومهدي جعفر صـــــــالح، وهو من مواليد تاريخ 28 أكتوبر 1968 في العراق، ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتحديدا فليق القدس، كما يرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي.

24. يوسف هاشم: ويعرف أيضا بأسماء: صادق حجي، وسيد صادق، وهو من مواليد عام 1963، في بيروت، وهو مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي.

25. محمد عبد الهادي فرحات: وهو من مواليد 6 أبريل 1967، في الكويت، وهو مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي.

26.عدنان حسين كوثراني: وهو من مواليد 2 سبتمبر 1954 في لبنان.

27. جـواد نصرالله.: وهو من مواليد 24 مايو 1981، ويحمل الجنسية اللبنانية، و مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي.

28. قاسم عبدالله علي، ويعرف بأسماء أخرى: قاسم عبدالله أحمـد، ومعروف باسم: قاسم المؤمن، وهو من مواليد من عام 1989.