لكن، ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن بعض الخبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

وقال بيدرسن للمجتمعين في بداية اللقاء: "هذه لحظة تاريخية".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية، المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا، تتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بواقع 50 شخصا لكل طرف.

وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة الدستور، والتوصل لحل سياسي، ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.