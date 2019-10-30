وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، فقد شدد الملك عبد الله على أن "الإرهاب عدو مشترك يستهدف الأبرياء دون تمييز، وأنه عدو يستهدف أيضا استقرارنا وقيمنا الإنسانية".

وقال إن "الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن في محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا، وسيبقى عضوا رئيسيا وفاعلا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش".

وأعرب ملك الأردن عن تقديره لاستذكار ترامب، الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتل على يد التنظيم، في كلمته التي أعلن فيها عن مقتل زعيم "داعش".

وكان ترامب أعلن الاثنين الماضي أن البغدادي فجر حزاما ناسفا لقتل ذاته، خلال عملية لقوات أميركية خاصة في شمال غربي سوريا.