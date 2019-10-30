وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "‏في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور خطوة أولى".

وتابع الصفدي قائلا: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين. تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، الثلاثاء، القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه، تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.