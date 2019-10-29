وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لأرمينيا، إن "انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد".

وأضاف أنه "تم نشر حرس الحدود السوريين وشرطتنا العسكرية هناك"، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وكان هذا الانسحاب قد بدأ على الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، في الثالث والعشرين من أكتوبر على أن ينتهي الثلاثاء على الساعة 15:00.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت روسيا وتركيا، اتفاقا يقضي بأن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بتسهيل انسحاب قوات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كلم عن الحدود.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات ماراثونية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

من ناحيته، قال أردوغان إن روسيا أبلغت السلطات التركية بأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا من شمال سوريا

وأوضح مساعد كبير للرئيس التركي، أن بلاده ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا في شمال شرق سوريا، مما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية قد انسحبت من المنطقة.