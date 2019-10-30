وبحث اللقاء سبل التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أهمية النظر بإيجابية إلى التغيير الحقيقي الذي أحدثته الانتفاضة ضد نظام عمر البشير وما تلاها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في البلاد.

من ناحيتها، قالت السفيرة في إدارة شمال أميركا بوزارة الخارجية السودانية، مها أيوب، في تصريحات صحفية، إن القائم بالأعمال الأميركي أكد وجود مساع جارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن هذا الأمر قد يتطلب بعض الوقت.

ويراهن السودان على إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأجل التخفف من عبء العقوبات الغربية التي تطوق الاقتصاد وتعيق إيجاد مخرج للأزمة الخانقة التي يكابدها المواطنون.

وتسعى الخرطوم إلى تجاوز الإرث المتوتر والموسوم بالإرهاب بين الغرب والنظام السوداني السابق، من جراء الارتباط بأجندات تنظيم الإخوان الإرهابي، طيلة عقود.