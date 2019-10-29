ووقع الحادث، يوم الاثنين، في مدينة طنطا، شمالي القاهرة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمشاجرة التي وقعت بين المحصل وركاب آخرين في القطار،

وأصيب الشاب الثاني الذي أجبر على القفز من قبل محصل التذاكر، حسبما نقلت الأسوشيتد برس.

من جانبها، ذكرت هيئة السكك الحديدية في مصر أن المحصل طلب من الشابين "دفع ثمن تذكرتين، لكنهما رفضا"، وبعدها فتح لهما باب عربة كي يقفزا.

وأمر المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا، باستمرار حبس المحصل أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وبعد ساعات، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم في حادث آخر، صباح الثلاثاء، عندما اصطدمت سيارة بقطار جنوبي مدينة الأقصر، وفق ما أفادت هيئة السكك الحديدية.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية في مصر، أن البلاد سجلت 1793 حادثا في سنة 2017.