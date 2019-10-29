وأضاف ترامب على تويتر "تأكد للتو أن القوات الأميركية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم".

ولم يحدد ترامب الشخص الذي يقصده بالاسم، لكن الولايات المتحدة أكدت، الاثنين، مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم داعش والشخصية البارزة وسط المتشددين.

ونقلت رويترز عن قال مسؤول أميركي، دون ذكر اسمه، أن المهاجر قتل في مدينة جرابلس بمحافظة حلب، شمالي سوريا.

وتابع المسؤول قائلا، أن العملية التي أدت إلى "القضاء على أحد أكبر مساعدين للبغدادي" نفذتها أيضا القوات الأميركية، مضيفا أنه كان لقوات سوريا الديمقراطية دور كبير فيها.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال: إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".