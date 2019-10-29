وأعلنت الوزراة في بيان أن معلومات "توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (شمالي سيناء) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضاف البيان أنه تم "استهداف الوكر المشار إليه حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع 13 من تلك العناصر".

وأوضح البيان أنه عثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

ومنذ سنوات، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين في أنحاء البلاد، لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط متطرفون مؤيدون لتنظيم "داعش"، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات، لكن وتيرة الهجمات الإرهابية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".

ووصلت حصيلة قتلى "الإرهابيين" حتى الآن حسب إحصاءات الجيش إلى أكثر من 750 شخصا، في المقابل، قتل أكثر من خمسين عسكريا مصريا منذ فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.