ويظهر الفيديو القصير، جانبا من المواجهات الليلية التي شهدتها المدينة، حيث كان المتظاهرون في مواجهة قوات الأمن.

وبعد لحظات قليلة، باغتت قنبلة غاز المتظاهر في وجهه، مما أدى إلى سقوطه على الأرض على ما يبدو، وتوقف التسجيل المصور.

ولم يعرف على الفور نوعية الإصابة التي لحقت بالمتظاهر.

وتشهد كربلاء مواجهات منذ ليل الاثنين الثلاثاء، بين متظاهرين وقوات الأمن، ضمن موجة الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أيام لمناهضة الحكومة التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل، بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في كربلاء، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول عراقي وشهود عيان إن "مسلحا ملثما" فتح النار على محتجين في كربلاء، وقتل 13 شخصا.

وفي السياق نفسه، اتهم متظاهرون عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني بالهجوم على خيام المعتصمين، وارتكاب ما أسموه "مجزرة" بحق المحتجين في المدينة.

لكن وكالة الأنباء الرسمية في العراق "واع"، نقلت عن القائد العام للقوات المسلحة قوله إن 143 مدنيا وعسكريا أصيبوا في المدينة، نافيا سقوط قتلى.

وأضاف المتحدث" نكذب الارقام التي اعلنت من جهات غير مخولة".