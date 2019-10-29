وأوضح أمير الكويت خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ"15" لمجلس الأمة، أن المنطقة العربية "تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة"، و"نتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار التي نسأل المولى عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لأشقائنا في هذه الدول".

وأضاف: " أجد لزاما أن أنبهكم مجددا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا، ونستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا".

ودعا الشيخ صباح الأحمد على تجاوز الخلافات العربية، قائلا: "يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا، كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار".

وتابع:" إنها مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ".

وطالب الشيخ صباح الأحمد بتعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف المتأزمة، قائلا: "إزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا، ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا، ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة، ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم".

كما طالب أمير الكويت مجلس الأمة باتخاذ إجراء عاجل للقضاء على هذا الخطر، مردفا: "وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة".