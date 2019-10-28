وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن سيارة جرى إحراقها، تزامنا مع إطلاق النار على المسجد، في منطقة "بيرينيس أتلانتيك".

وشكرت الشرطة، في تغريدة على موقع تويتر، الناس على التزامهم بمعايير وإجراءات السلامة في المكان.

واعتقل المشتبه فيه بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

وأورد مصدر في الشرطة، أن مُطلق النار رجل مسن في الرابعة والثمانين من عمره، وهو مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، في سنة 2015.

في غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجل عدة حوادث كراهية.