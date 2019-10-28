ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأميركية "الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم، تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في "جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".

وكان ترامب قد أعلن، الأحد، مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، قائلا إن زعيم تنظيم داعش الذي تحكم في وقت من الأوقات بمصائر سبعة ملايين شخص قتل "مثل كلب".

وأضاف أن البغدادي مات "وهو يبكي ويصرخ" في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة. وقال ترامب إن العملية أودت بحياة "كثيرين" من أتباع البغدادي الذي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة، بعد فراره داخل نفق مسدود.

وأكد أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابيا.

وأشار ترامب إلى البغدادي "كان رجلا مريضا وفاسدا والآن ذهب إلى غير رجعة"، مضيفا أن اعتقال أو قتل البغدادي كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأميركية.

وبعدها بساعات، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أن المتحدث باسم داعش أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن للبغدادي، قتل في عملية منفصلة مشتركة بين القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.