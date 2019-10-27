واستقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن رغبة حكومة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعين العام و الخاص، مشيرا إلى مقومات الاستثمار المشترك الذي تتميز به بلاده والتي يمكنها أن تستقطب المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.



و أشار إلى أنه يعول كثيرا على زيارته لدولة الإمارات التي يرافقه فيها نحو 140 رجل أعمال ما يؤكد أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتفعيل العلاقات مع دولة الإمارات.

وشهد ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي مراسم تبادل اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات و البرازيل. وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل.

كما شملت اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة.

ووفقا لـ"وام"، فقد شملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تبادلها الجانبان، اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ونظيرتها في البرازيل.

كما تم الاتفاق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق إماراتي ــ برازيلي للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الانتاجية لقطاع الدفاع، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل.