وأوضح إسبر بأن هدف الغارة الأميركية التي شنتها قوات خاصة تابعة للجيش، "كان إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "القوات الأميركية طلبت من البغدادي تسليم نفسه، لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة". وخلص مارك إسبر إلى أن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

وجاءت تصريحات إسبر، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي، بعد أن استهدفته غارة عسكرية أميركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن ترامب الأحد من البيت الأبيض أن "أبو بكر البغدادي لقي حتفه"، قائلا إن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم".

وأضاف أنه "عندما حاصرت القوات الأميركية البغدادي فر إلى نفق مع ثلاثة من أطفاله وفجر حزامه الناسف".