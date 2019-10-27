وأضافت الوزارة في بيان أن الجيش كان يجري عمليات استطلاع ورد على الهجوم بالمثل.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 11 أكتوبر الجاري، عن مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

وفي 15 أكتوبر الجاري، قتل جندي تركي وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، في قصف بقذائف الهاون شنته قوات سوريا الديمقراطية على تجمع للجنود الأتراك، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، في 9 أكتوبر الجاري، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.