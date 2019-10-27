وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

وكانت مصادر أمنية قد قالت إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن ففرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر في وقت سابق بنشر وحدات من الجهاز في شوارع بغداد واستخدام كل السبل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة.

غير أن متحدثا باسم جهاز مكافحة الإرهاب نفى لمراسلنا تدخل أي من عناصر مكافحة الإرهاب في التظاهرات.