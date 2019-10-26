وقالت إليسا خلال حضورها تظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت إن الناس في لبنان "تعبت"، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى "الجوع" والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

واعتبرت المطربة اللبنانية الشهيرة أن الذين يحاولون الإيحاء بأن المحتجين يتلقون تمويلا يريدون تشويه الحراك.

ودعت رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وقالت إنه كان ينبغي على الرئيس، ميشال عون، أن يبدأ في الإصلاح منذ بدأ حديثه عنه، لكن أعتقد الآن أن الأمر متأخر للغاية.

وتدفق محتجون من جديد إلى الشوارع في أنحاء لبنان، السبت، على الرغم من محاولات الجيش إعادة فتح الطرق ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق لأزمة أصابت البلاد بالشلل منذ عشرة أيام.

وتجتاح لبنان منذ عشرة أيام احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.