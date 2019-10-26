وتدفق المعتصمون في طرابلس إلى ساحة عبد الحميد كرامي، حيث يصر المتظاهرون على البقاء في الساحة إلى ما بعد منتصف الليل وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

ودعت مجموعة "لحقي" للمشاركة في تظاهرة "سبت الساحات" في كل لبنان، مشيرة في بيان إلى أنه "بعد تواجدنا في الشوارع لأكثر من أسبوع وبعد استمرار السلطة في مناوراتها وإنكارها مطالبنا التي تتردد في جميع مناطق لبنان حان الوقت لإجبار السلطة على التجاوب وتصعيد ضغط الشارع".

وتابع بيان المجموعة: "نعلن يوم غد السبت يوم الساحات وندعو إلى تظاهرات ضخمة في جميع المناطق تحت عنوان سبت الساحات. فلنتظاهر رفضا لأكاذيب السلطة ومحاولات التفافها الدائمة على انتفاضتنا الشعبية لإسقاط حكومة قوى النظام الحاكم".

والجمعة حاصرت المئات من عناصر حزب الله، ساحة رياض الصلح التي تشهد احتجاجات شعبية وسط بيروت، وذلك بعد مواجهات بين الطرفين استدعت تدخل قوات الأمن اللبنانية لإنقاذ الموقف.

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات حزب الله تسعى لتفريق التظاهرات في الساحة الشهيرة، وأنها أرسلت المزيد من أنصارها لاقتحام الموقع الاحتجاجي.

وعملت قوات الأمن اللبنانية على إخراج مؤيدي الحزب، فيما ألقت القبض على بعضهم، وأغلقت أحد مداخل ساحة رياض الصلح التي باتت محاصرة.

وفي أعقاب المواجهات تم إرسال المزيد من رجال شرطة مكافحة الشغب المزودين بالأقنعة والهراوات إلى الميدان، لتهدئة الوضع الذي بدا أنه يزداد توترا.

وبدأ بعض الناس في إلقاء الحجارة والعصي مما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف.

ونصب مئات المحتجين اللبنانيين الخيام وأعاقوا حركة المرور في الطرق الرئيسية في بيروت، الجمعة، لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.

وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي أثارتها الضرائب الجديدة المقترحة عقب تخفيض الإنفاق العام.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، أغلق متظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا إطارات وعرقلوا حركة المرور. وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات وأعاد فتح الطريق.

وفي أول تحذير رسمي له، حث الجيش اللبناني المتظاهرين على احترام حقوق المواطنين في التنقل، وطالبوهم بالتوقف عن غلق الطرق.

وتعليقا على خطاب نصر الله الذي حذر فيه من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، قال الكاتب والباحث السياسي حنا صالح: "الخطاب يسعى إلى تفريغ الحراك الشعبي من مضمونه، حيث اتهم نصر الله أيدي خفية بالوقوف وراء التظاهرات، وبأن المحتجين يتلقون رشى".

وأضاف صالح في حديث لسكاي نيوز عربية، أن فكرة الحرب الأهلية انتهت لدى اللبنانيين والدليل خروج تظاهرات في مناطق كانت محسوبة على حزب الله.

وتابع الباحث السياسي قائلا: "لبنان يشهد ثورة كرامة. التظاهرات مثلت مصالحة حقيقية بين الشعب بمختلف طوائفه، وطي صفحة الحرب الأهلية بشكل نهائي. لقد سقط كل من استثمر في تأجيج الانقسام الطائفي بالبلاد".

واعتبر صالح أن الحل للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان يكون من خلال استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات بمقدورها إعطاء حصانة للقضاء، بحيث يعمل القضاء بشمل فعال على استعادة ولو جزء بسيط من الأموال المنهوبة".