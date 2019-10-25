وعزا المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، القرار إلى "ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات (القوارب)، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن التي على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من الميناء وإليه "مستمرة بشكل طبيعي".

وكان مجلس الوزراء المصري، قد طالب المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان يوم الجمعة، وذلك في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين بالتزام المنازل الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة".

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، قوله إن "تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت، على أن تكون ذروتها الجمعة".

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن تقارير هيئة الأرصاد تتوقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من الأحد، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.