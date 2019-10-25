ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله إن المقاتلين الأكراد مستعدون لبحث الانضمام للجيش السوري، بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسيا.

وفي وقت سابق، اتهمت "قسد" تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية، بشن هجوم بري كبير استهدف 3 قرى، رغم وقف إطلاق النار، وحثت الولايات المتحدة على التدخل على الفور لوقف الهجوم.

ويوم الخميس، نبه وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إلى أن تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ" من خلال توغلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في "منطقة آمنة" هناك.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمالي الأطلسي "ناتو"، إن "تركيا تضعنا جميعا في وضع رهيب" عبر عمليتها العسكرية في سوريا هذا الشهر لمواجهة القوات الكردية، التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش".