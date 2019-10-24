ونقلت وسائل إعلام روسية عن المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية قوله إن الأكراد انسحبوا لمسافة 32 كيلومترا من الحدود مع تركيا. وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، اتهمت "قسد" تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بشن هجوما بريا كبيرا استهدف 3 قرى على الرغم من وقف إطلاق النار، وحثت الولايات المتحدة على التدخل على الفور لوقف الهجوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن الهجوم الذي نفذته القوات التركية على القرى الواقعة "خارج منطقة وقف إطلاق النار" أجبر آلاف المدنيين على الفرار، وأضافت أن "الاشتباكات لا تزال دائرة هناك".

وأضاف البيان "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وانسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار وما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا وقرانا".

من جانب آخر، قال مصطفى بالي المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية على "تويتر" إن قواته ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.