وعملت جرافات إسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم على هدم منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل عدة أشهر بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة في مايو من العام الماضي أثناء حملة اعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم الأمعري ووقعت مواجهات مع الشبان قبل أن يتم هدم المنزل مرة ثانية، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وكانت العائلة قد أعادت بناء المنزل بعد أن هدمته القوات الإسرائيلية نهاية العام الماضي باستخدام المتفجرات.

وفي وسياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة.

وأفادت منظمة حقوقية أن السلطات الإسرائيلية هدمت ما لا يقل عن 140 منزلا لفلسطينيين في القدس الشرقية هذا العام، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدأت في حفظ السجلات عام 2004.

وقالت منظمة "بتسيلم" إن 238 فلسطينيا فقدوا منازلهم هذا العام، من ضمنهم 127 قاصرا. وثاني أعلى رقم لعمليات الهدم جرى تسجيله كان عام 2016، عندما تم هدم 92 منزلا