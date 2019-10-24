وأكد الرئيس الروسي بوتن خلال لقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على هامش أعمال منتدى "روسيا - إفريقيا" في مدينة سوتشي، اعتزامه مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع في السودان، مؤكدا الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي للنظر الى السودان بشكل موضوعي وغير منحاز .

وأضاف: "قبل كل شيء، أن تكون الدول الغربية تجاه المشكلة السودانية نزيهة وموضوعية على أساس احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي السودان".

وأشار بوتن الى أن السودان يمر بأهم المراحل السياسية الداخلية، مشيرا إلى أن التوقيع على الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية خطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.

من جانبه قدم البرهان شرحا للرئيس الروسي عن العملية السياسية التي تجري في البلاد، والخطوات التي اتخذها السودان لتسيير المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام في السودان.

وتعد القمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، ينعقد المنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والإفريقية والدولية.