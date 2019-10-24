وقالت "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية" في بيان إنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو لعملها على "نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".

وبحسب البيان، أبدى عبدي في الوقت نفسه "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".