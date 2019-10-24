وأضاف المسماري في خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أن القوات الجوية قدمت دعما ناريا للقوات المسلحة على كل الجبهات.

وأوضح أن "القوات المسلحة تخوض معركة من ناحية القيادة تطبيق رائع وشامل والتزام بقواعد الاشتباك التي تم تحدديدها من قبل القائد العالم للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".

وقال المسماري إن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورا إيجابيا وكبيرا جدا في اتجاه القضاء علي المسلحين الإرهابين وتدمير أهدافهم بالكامل".

وأشار بأن القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخائر والمعدات العسكرية تابعا للجماعات الإرهابية في منطقة الموز، وهي منطقة تحتوي على بنايات حديثة قيد الإنشاء ويتم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتخزين السلاح، وفق تعبيره.

وأفاد بأن "القوات المسلحة الليبية الآن تمسك بزمام المعركة في كامل مسارح العمليات".

وخلص المسماري إلى أن "هناك تضليلا إعلاميا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتسميم الأفكار والعقول في العاصمة طرابلس حول عمليات القوات المسلحة اللبيية".