وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أنه استمر هطول الأمطار بإجمالي كمية مياه وصلت لنحو 650 ألف م3 لمدة 90 دقيقة، مما أدى إلى وصول كثافة هذه المياه إلي 15 مللي.

وأضاف المجلس "امتلأت شبكات الصرف الصحي بالمياه في مناطق ذات مناسيب منخفضة، وهو ما أدي إلي حدوث توقف في الحركة المرورية في شرق القاهرة بوجه عام، وتسبب في إعاقة حركة مركبات شفط ونقل المياه".

وأكد مجلس الوزراء أنه "لا توجد شبكة تصريف مياه الأمطار في المدن المصرية، بسبب طبيعة البلاد الجافة".

وتابع "يتم التعامل الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية، وهو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية".

وحذر مجلس الوزراء المواطنين في محافظات شمال الدلتا، حيث ستشهد المنطقة، الجمعة المقبلة، موجة جديدة من سقوط الأمطار بشكل كثيف.

ونصح البيان بتخفيف "الحركة المرورية في الطرقات من أجل إعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية".