وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الإسعاف نقلت الرجل من المكان، وهو ما يزال على قيد الحياة، بعد أن أشعل النار في نفسه أمام مقر المفوضية.

وذكرت وكالة رويترز أن الرجل السوري في الثلاثينات من عمره، ويقطن في ألمانيا، وتم نقله بواسطة مروحية لمستشفى قريب بعد الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بالنظر لحالته، من المستحيل سؤاله عن دوافعه للقيام بحرق نفسه، ولكننا نتوقع أن يكون السبب سياسي".

وذكرت الوكالة أن الرجل حاول اقتحام مقر المفوضية بعد إشعال النار بنفسه، ولكن رجال الأمن أوقفوه وقاموا بإطفاء النيران بمساعدة مسعفين.

وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على ضمان انسحاب القوات الكردية من مناطق سورية محاذية لتركيا إضافة إلى البدء بتسيير دوريات مشتركة فيها، وذلك بعد دخول الجيش التركي لتلك المناطق في عملية عسكرية ندد بها المجتمع الدولي.